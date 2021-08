Inflation: Preise im Großhandel mit stärkstem Anstieg seit Ölkrise 1974

Ein starker Preistreiber war den Angaben zufolge die Entwicklung bei Erzen, Metallen und Metallhalbzeug: sie verteuerten sich um 59,2 Prozent. Besonders kräftige Preisanstiege gab es auch im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (plus 95,6 Prozent), mit Roh- und Schnittholz (plus 59,9 Prozent) sowie mit Mineralölerzeugnissen (plus 34,3 Prozent). Erheblich teurer wurden im Vorjahresvergleich auch Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (plus 20,7 Prozent).