Inflation: Preise in China steigen wie seit vier Jahren nicht

Die Erzeugerpreise legten dagegen nicht mehr so stark zu wie im Januar. Die Rate lag mit 3,7 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit 15 Monaten. Dabei spielte vor allem eine Rolle, dass die Rohstoffpreise nicht mehr so stark stiegen wie zuletzt. Experten sehen das als Anzeichen, dass die Gewinne in der Industrie unter Druck geraten könnten, vor allem in der Bergbau- und Stahlbranche. Das könnte es den Unternehmen erschweren, ihre massiven Schulden zu bedienen.