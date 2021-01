Inflation: Preise in Deutschland steigen wieder

Die Teuerungsrate dürfte der Commerzbank zufolge in den kommenden Monaten um die 1,5 Prozent liegen, in der zweiten Jahreshälfte wegen der Gegenbewegung zur temporären Mehrwertsteuersenkung dann sogar an die drei Prozent heranreichen. „Im Jahresdurchschnitt rechnen wir mit einer Teuerungsrate von 2,3 Prozent“, sagte Ökonom Wagner. 2020 lag diese bei 0,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an.