Inflation: Preise in Japan steigen im August so wenig wie seit zwei Jahren nicht mehr

In Japan sind die Preise wegen des mauen Wirtschaftswachstums und niedrigerer Ölpreise im August so wenig gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der CPI-Preisindex, der Preise für Ölprodukte, aber nicht für frische Lebensmittel enthält, stieg nur 0,5 Prozent, nach 0,6 Prozent im Juli, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten hervorgeht.