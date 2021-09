Inflation Türkische Inflationsrate steigt in Richtung 20 Prozent

In der Türkei hat sich die Inflation den dritten Monat in Folge verstärkt. Die Rate steuert damit auf die Marke von 20 Prozent zu. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 19,25 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Freitag mit. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 18,95 Prozent gelegen und im Juni bei 17,53 Prozent. Zuletzt hatte die Inflationsrate Anfang 2019 über der Marke von 20 Prozent gelegen.