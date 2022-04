Inflation: US-Konsumlaune erhält überraschend kleinen Dämpfer

Die US-Teuerungsrate war im März mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren gestiegen, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Angesichts des hohen Inflationsdrucks wird an den Finanzmärkten mit ungewöhnlich großen Zinsschritten der US-Notenbank Fed Anfang Mai und Mitte Juni von je einem halben Prozentpunkt gerechnet. Ende des Jahres könnte der Leitzins nach weiteren Straffungen dann in einer Spanne von 2,5 bis 2,75 Prozent liegen.