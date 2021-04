Inflation: US-Preise ziehen so kräftig an wie seit gut achteinhalb Jahren nicht mehr

Die Preise in den USA sind so stark gestiegen wie seit gut achteinhalb Jahren nicht mehr. Sie kletterten im März um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das Arbeitsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Das ist das größte Plus seit August 2012. Im Vergleich zum März 2020 stieg die Teuerungsrate auf 2,6 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 1,7 Prozent gelegen hatte.