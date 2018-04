Ingvar Kamprad: Der Händler

Von Anfang an war das Motto "Sparen" unabdingbarer Bestandteil der Firmenphilosophie. Und diese Sparsamkeit machte auch nicht vor dem Fiskus halt. Das Hochsteuerland Schweden war zwar stolz auf seinen Ingvar, doch der Finanzminister ging nahezu leer aus. Das einstmals "unmögliche Möbelhaus aus Schweden", dass mit dem Elch um die Gunst aller Amateur-Raumausstatter warb, ist heute ein fast unüberschaubares Netzwerk aus Stiftungen und Holdings, die allesamt in Holland, Luxemburg, Liechtenstein und in Curacao in der Karibik registriert sind. Banken, Leasingfirmen, Versicherungen und Immobiliengesellschaften gehören heute zum Ikea-Konglomerat, dass Kamprad aufgebaut hat. Das Herzstück bilden aber weiterhin die Ikea-Möbelhäuser. Mittlerweile gibt es 403 in 49 Ländern von ihnen. Fast eine Milliarde Menschen besuchten im vergangenen Jahr die Einrichtungshäuser.