Inhalt WirtschaftsWoche Ausgabe 17/2016

21. April 2016

Ziemlich böse Freunde: Ob Merkel in der Türkei oder Gabriel in Ägypten - Deals mit Autokraten sind innenpolitisch umstritten. Nur: Wandel erfolgt in der multipolaren Welt nicht durch Boykott, sondern durch Handel.