 Insider-Bericht: Bankenaufsicht prüft Kapitalplan und Ideen für künftige NordLB

Die Beteiligten basteln derzeit noch am finalen Businessplan für die NordLB. Für einige Geschäftsfelder sei schon klar, wie es weiter gehen solle, sagte ein Insider. Es gebe aber noch offene Fragen. Bank und Träger seien in enger Abstimmung mit der Aufsicht. Dieser Prozess laufe auch nach dem Termin am kommenden Montag in Frankfurt weiter.