Insider: Commerzbank arbeitet für mBank-Verkauf wohl mit Goldman Sachs zusammen

Die Commerzbank will die Tochter in Polen verkaufen, um ihren Konzernumbau zu finanzieren. In den vergangenen Jahren hatte das Institut, an dem die Frankfurter knapp 70 Prozent halten, verlässlich rund 300 Millionen zum Konzerngewinn beigesteuert. Das war 2018 mehr als ein Drittel des gesamten Nettogewinns von 865 Million Euro. Die mBank wird von vielen Experten deshalb als „Kronjuwel“ des Konzerns bezeichnet.