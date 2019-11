Insider: EU-Kommission soll nächste Woche über Rettung der NordLB entscheiden

Die alten und neuen Eigentümer der dringend auf Kapital angewiesenen Landesbank hatten sich im Sommer auf den Umbau und ein Geschäftsmodell für die NordLB geeinigt und dies in Brüssel eingereicht. Die Kommission habe dazu einiges im Detail geprüft, die größten Brocken seien aber abgeräumt, hieß es in Finanzkreisen. „Es sieht gut aus“, sagte ein Beteiligter. Im Umfeld von Eigentümer und Bank gehen viele davon aus, dass die EU-Kommission grünes Licht gibt. Denn sonst hätte es wohl Warnungen gegeben, hieß es an mehreren Stellen.