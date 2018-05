Insider-Information: Credit Suisse steht vor Lehman-Derivate-Vergleich

Die Credit Suisse gehe davon aus, dass die Lehman-Angelegenheit ohne wesentliche finanzielle Auswirkungen auf die Bank gelöst werden könne, sagte ein Vertreter der in Zürich ansässigen Bank am Dienstagvormittag in New York. Das Unternehmen habe die Angelegenheit bereits am Markt bekannt gemacht, und der hypothetische Betrag ändere nichts an der 2018 ausgegebenen Orientierung, sagte der Vertreter, der sich zu einer potenziellen Vereinbarung nicht äußern wollte.