Insider: Unicredit startet offenbar Rückzug aus der Türkei

Die türkische Wirtschaft war im vergangenen Jahr in eine Rezession gerutscht, was Unicredit eine hohe Abschreibung auf den Yapi-Anteil eingebrockt hatte. Konzern-Chef Jean Pierre Mustier will Unicredit neu ausrichten und hat dazu in den vergangenen Jahren bereits diverse Bankbeteiligungen abgestoßen, erst kürzlich den Anteil an der italienischen Investmentbank Mediobanca. Anfang Dezember will er seine neue Strategie vorstellen.