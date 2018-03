Insiderbericht: Berliner Sparkasse macht überraschend viel Gewinn

BerlinDank Beteiligungsverkäufen hat die Berliner Sparkasse Insidern zufolge im vergangenen Jahr ihr Gewinnziel deutlich übertroffen. Das Ergebnis nach Steuern liege bei über 170 Millionen Euro und damit fast drei Mal so hoch wie geplant, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Konzernchef Johannes Evers hatte für 2016 unter dem Strich rund 60 Millionen Euro Gewinn bei Deutschlands größter Sparkasse in Aussicht gestellt. Diese Marke sei weit übertroffen worden, sagte ein Insider. „Der Plan war Gewinn, das ist gelungen“, betonte eine andere Person. Auch die angepeilte Dividende werde ausgeschüttet, hieß es. Das Institut kommentierte dies am Dienstag nicht, es will erst am 29. März Zahlen vorlegen.