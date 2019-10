Insiderbericht: Versicherer AXA soll an Verkauf seiner Osteuropa-Töchtern arbeiten

Der französische Versicherungsriese AXA will sich laut Insidern von seinen Töchtern in Polen, Tschechien und der Slowakei trennen. Sie gälten als zu klein und stünden deshalb auf der Verkaufsliste, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. AXA wolle sich bei der Expansion eher nach Asien orientieren. Informationsmaterial sei bereits an potenzielle Interessenten gegangen, darunter an die Allianz, die italienische Generali und den polnischen Versicherer PZU. Die Schätzungen, wieviel AXA damit erlösen könnte, schwanken zwischen 400 und 800 Millionen Euro. In Polen gingen die Bruttoprämien des Versicherers im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 288 Millionen Euro zurück.