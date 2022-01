Insiderberichte: Biden nominiert offenbar Ökonomin Raskin als Vize-Vorsitzende des Fed-Direktoriums

„Präsident Biden hat eine seriöse, qualifizierte und überparteiliche Gruppe von fünf Kandidaten für das Direktorium der Federal Reserve nominiert, die zusammen ein außerordentliches Maß an Fähigkeiten, Erfahrung und Kompetenz in die Federal Reserve einbringen werden“, sagte der Insider. Die Ernennungen würden die Reihen des siebenköpfigen Gremiums auffüllen und die Führungsspitze der Fed vielfältiger als je zuvor in ihrer 108-jährigen Geschichte machen.