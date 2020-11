Insidern zufolge: Deutsche Bank setzt wohl Abwerbung von Standard-Chartered-Mitarbeitern fort

„Wir konzentrieren uns weiterhin stark auf die bedeutenden Chancen in China und erweitern unser Team, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden”, sagte Kanas Chan, Leiterin der nordasiatischen Vermögensverwaltung der Deutschen Bank in einer Erklärung gegenüber Bloomberg. „Wir suchen und gewinnen weiterhin die besten Talente der Branche, um unsere Wachstumsstrategie in diesem Jahr und darüber hinaus zu unterstützen.”