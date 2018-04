Insolventer Solarkonzern: Sun Power kauft US-Geschäft von Solarworld

DüsseldorfFast ein Jahr nach der Solarworld-Pleite hat Insolvenzverwalter Horst Piepenburg nun einen Abnehmer für den wichtigsten verbliebenen Vermögenswert gefunden: Solarworld Americas, die US-Tochter von Europas einst größtem Photovoltaikkonzern, wird an den US-Solarkonzern Sun Power verkauft. Das erklärte Solarworld am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung.