Insolvenz: TV-Hersteller Loewe bleiben vier Monate für eine Rettung

Nach Weiß' Worten spielte die Postbank eine entscheidende Rolle: „RiverRock hatte als letzter möglicher Investor mitgeteilt, dass sie bereit wären, die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft zu finanzieren, sofern die Fortführung des Factorings durch Postbank sowie die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sichergestellt sei.“ Factoring bedeutet, dass ein Lieferant - in diesem Fall Loewe - seine Forderungen an die Kunden einem Finanzinstitut überträgt. Der Factor, also die Postbank, bezahlt stellvertretend die Rechnungen an den Lieferanten und treibt offene Forderungen ein.