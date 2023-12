Insolvenzen: Zahl der Firmenpleiten steigt deutlich

Hohe Zinsen, teure Energie und maue Konjunktur lassen auch am Jahresende viele deutsche Unternehmen in die Insolvenz schlittern. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen stieg im November um 18,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. „Seit Juni 2023 sind damit durchgängig zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich zu beobachten“, hieß es dazu.