Insolvenzrecht: Netzwerkausrüster Euromicron beantragt Schutzschirmverfahren

Euromicron saß Ende September auf einem Schuldenberg von 104 Millionen Euro, der an die Erfüllung bestimmter Ertragsziele geknüpft war. 25 Millionen stehen im Januar 2020 zur Rückzahlung an. Ende September hatte Euromicron noch zehn Millionen Euro an flüssigen Mitteln. In den ersten neun Monaten des Jahres fielen bei einem Umsatz von 222 Millionen Euro knapp acht Millionen Euro Verlust an.