Intercontinental Exchange: Eigner der New Yorker Börse kauft für elf Milliarden Dollar zu

Da die Milliardenübernahme die Verschuldung von ICE in die Höhe treibt, muss der Konzern seine Aktienrückkäufe bis zum zweiten Halbjahr 2022 aussetzen. Den Großteil des Kaufpreises zahlt das Unternehmen in bar, 16 Prozent erhält Thoma Bravo in neuen ICE-Aktien.