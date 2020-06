Internationale Banken: Hongkonger eröffnen verstärkt Konten im Ausland

Das vom Volkskongress in Peking gebilligte Gesetz sieht unter anderem vor, dass Behörden der Volksrepublik auch in Hongkong aktiv werden können, falls die nationale Sicherheit bedroht wird. In Hongkong fürchten Pro-Demokratie-Aktivisten deshalb den Verlust von Freiheiten, die die ehemalige britische Kronkolonie seit ihrer Rückgabe an China 1997 genießt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump mit Blick auf das Sicherheitsgesetz damit gedroht, Privilegien Hongkongs in Handelsfragen zu streichen.