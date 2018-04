Internationaler Währungsfonds: IWF-Chefin warnt auf dem Ende der funktionierenden Handelsbeziehungen

Hongkong/WashingtonDie Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat eindringlich vor einem Aufkündigen des internationalen Handelssystems gewarnt. „Das regelbasierte System der gemeinsamen Verantwortung läuft Gefahr, jetzt auseinandergerissen zu werden“, sagte Lagarde am Donnerstag in Hongkong, wenige Tage vor dem Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. „Das wäre ein unentschuldbares, kollektives Politikversagen“, betonte die Französin.