Internationaler Währungsfonds IWF-Chefvolkswirtin Gopinath soll Vize-Direktorin werden

Der Chefposten beim IWF ist traditionell einem Europäer vorbehalten – die frühere EU-Kommissarin und Weltbankerin Georgiewa stammt aus Bulgarien. Der Vizeposten geht daher traditionell an einen US-Staatsbürger, zuletzt an Okamoto. Gopinath, die in Indien geboren wurde, ist ebenfalls US-Staatsbürgerin. Zudem hält sie nach IWF-Angaben die indische Auslandsbürgerschaft, was in etwa einer permanenten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis entspricht.