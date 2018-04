Internationaler Währungsfonds: IWF: Erhöhtes Risiko kurzfristiger Gefahren für Weltfinanzsystem

WashingtonDer Internationale Währungsfonds (IWF) sieht ein leicht erhöhtes Risiko kurzfristiger Gefahren für das Weltfinanzsystem im Vergleich zum Vorjahr. Mittelfristige Risiken blieben auf erhöhtem Niveau, heißt es in dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Bericht zur globalen Stabilität der Finanzmärkte.