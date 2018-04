Internationaler Währungsfonds: USA unterstützen wohl doch die Weltbank-Kapitalerhöhung

Zuerst hatte die Zeitung „Financial Times“ über die amerikanische Unterstützung für die Kapitalerhöhung berichtet, die noch von den Anteilseignern und dem Führungsgremium der Weltbank abgesegnet werden muss. Anfangs hatte die Regierung von Präsident Donald Trump dem Vorhaben skeptisch gegenübergestanden. Sie hatte deutliche Kürzungen für multilaterale Entwicklungsbanken gefordert. Ein Kritikpunkt war, dass die Weltbank auch an aufstrebende Länder wie China Kredite vergibt. Weltbank-Präsident Jim Yong Kim, der noch von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama berufen worden war, hat inzwischen Kontakte zur aktuellen US-Regierung geknüpft. Kim hatte in Kooperation mit Trumps Tochter Ivanka einen Fonds für Frauen in Entwicklungsländern aufgelegt.