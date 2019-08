Interne Kreise: Umbau des Investmentbankings gefährdet offenbar hunderte Jobs bei UBS

UBS hat auch auf ihr Netzwerk vermögender Kunden zurückgegriffen. Das Unternehmen half über ihre Investmentbank asiatischen Familien bei Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar in Immobilien in Manhattan. Der Bereich will auch stärker ins Geschäft mit Private-Equity-Unternehmen, Pensionsfonds und Staatsfonds kommen und talentierte Mitarbeiter von Konkurrenten gewinnen.