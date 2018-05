Internet-Bank: Solarisbank bringt „Islamic Banking“ nach Deutschland

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Türken in Deutschland und deutschstämmige Türken – eine Zielgruppe, die rund fünf Millionen Menschen umfasst. Die Finanzgeschäfte sollen sich dabei am Wertekanon des Islams orientieren. So bestehen ein Zinsverbot für Kreditgeschäfte, auch wenn im ersten Schritt noch keine Kredite vergeben werden, ein Verzicht auf Spekulationsgeschäfte und ein Glücksspielverbot.