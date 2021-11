Internetanbieter Gründer Dommermuth könnte Mehrheit an United Internet übernehmen

Warburg-Analyst Jonas Blum geht davon aus, dass Dommermuth mit der Ankündigung ein Zeichen setzen wolle, was seine Bindung an das Unternehmen und dessen Werthaltigkeit angeht. Mit 51 Prozent hätte er zumindest eine sichere Mehrheit auf der Hauptversammlung.



Dommermuth knüpft seine Offerte, die er für Dezember in Aussicht stellt, daran, dass sich die Kapitalmarktbedingungen nicht wesentlich verändern und die Finanzierung gesichert ist. Ein erstes Angebot einer internationalen Großbank habe er bereits bekommen.