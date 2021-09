Internetbank: N26 zahlt Millionenstrafe wegen Mängel bei der Geldwäsche-Prävention

Die Berliner Internetbank N26 bekommt eine teure Quittung für ihre Mängel bei der Geldwäscheprävention und muss eine Millionenstrafe an die Finanzaufsicht Bafin zahlen. Ein im Juni wegen verspäteter Geldwäscheverdachtsmeldungen erlassenes Bußgeld in Höhe von 4,25 Millionen Euro sei beglichen worden, teilte das Geldhaus am Dienstagabend mit.