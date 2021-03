Internetkonzern: Facebook will in Deutschland mehr Verlagsinhalte präsentieren

Kurz nach dem aufsehenerregenden Streit um das neue Mediengesetz in Australien will Facebook ab Mai in Deutschland einen größeren Fokus auf die Verbreitung von Nachrichteninhalten legen. Dafür werde der Bereich Facebook News geschaffen, in dem Nutzer gezielt ausschließlich mit Medieninhalten versorgt würden, kündigte der für das News-Geschäft in Europa zuständige Manager Jesper Doub gegenüber Journalisten am Montag an.