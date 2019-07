Internetkonzern: United Internet stockt Beteiligung an 1&1 Drillisch auf

MünchenUnited Internet hat seine Beteiligung an der Tochter 1&1 Drillisch nach dem Erfolg bei der Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen aufgestockt. Der Internetkonzern habe „das aktuelle Kursniveau genutzt“ und halte nun 75,1 Prozent an 1&1 Drillisch, die für den Konzern an der Frequenzversteigerung teilgenommen hatte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.