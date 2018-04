Interview : Investmentbanking der Deutschen Bank soll nicht radikal gestutzt werden

Die Deutsche Bank gehörte bis vor wenigen Jahren noch zur Weltliga im Investmentbanking und ist traditionell stark im Anleihehandel. Allerdings hatte das Institut zuletzt Marktanteile verloren, nicht zuletzt in den USA, wo die Übermacht der großen Wall-Street-Häuser ungebrochen ist und in den zurückliegenden Jahren sogar noch zugenommen hat. Nicht wenige Analysten und größere Anteilseigner fordern deshalb gezielte Schnitte in der Sparte und den Rückzug aus nicht profitablen Geschäftsfeldern.