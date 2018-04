Interview mit BWL-Professorin Evi Hartmann: „Die Pseudo-Elite ist die schlimmste Kategorie der Leistungsverweigerer“

Das kommt drauf an. Es gibt Leistungsverweigerer, die schon so lange in ihrer Verweigerungshaltung verharren und die damit so gut gefahren sind, dass man sie verloren hat. Aber es gibt auch Leistungsverweigerer, die dieses Verhalten nur adaptiert haben, weil es ein paar Kollegen in der Abteilung so vorleben. Diese Leute zurückzugewinnen ist ein erster Schritt.