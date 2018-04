Investition: Russland genehmigt Fortum Übernahme von Uniper-Anteil

Moskau/DüsseldorfDie russischen Behörden haben dem finnischen Energiekonzern Fortum einer Agenturmeldung zufolge grünes Licht für die Übernahme von Uniper-Anteilen in dem Land gegeben. Die für die Aufsicht über ausländische Investitionen zuständige Kommission habe Fortum den Weg frei gemacht, 47 Prozent der Anteile an dem Versorger Unipro zu erwerben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Samstag.