Investitionen: Knapp zehn Milliarden weniger: Deutsche Industrie spart 2020 so viel wie seit Finanzkrise nicht mehr

Die deutsche Industrie hat im vergangenen Coronajahr so stark an Investitionen gespart wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr. Sie steckte 2020 knapp 9,8 Milliarden Euro oder 13,9 Prozent weniger in Sachanlagen wie Maschinen, Grundstücke mit Bauten oder Werkzeuge, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Einen größeren Rückgang gab es zuletzt wegen der Finanzkrise 2009, als sogar 22 Prozent weniger ausgegeben wurden.