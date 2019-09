Investment-Banking: UBS und Banco do Brasil erwägen offenbar Gemeinschaftsunternehmen

Die Schweizer Bank UBS und das brasilianische staatliche Finanzinstitut Banco do Brasil denken nach Informationen von Insidern über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Bereich Investment-Banking in Brasilien nach. Die Verhandlungen der beiden Geldhäuser befänden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. Banco do Brasil wolle dabei seine Investment-Banking-Aktivitäten mit dem Namen BB BI mit der brasilianischen UBS-Sparte zusammenführen.