Investment-Boutique: Investmentbank Moelis kritisiert Mitarbeiter, weil sie nachts nicht im Büro sind

Im Branchenforum Wall Street Oasis veröffentlichte offenbar ein Mitarbeiter des New Yorker Geldhauses eine interne E-Mail eines Personalers an die Analysten. Darin schreibt der Personaler: „Ich bin gerade durch den Flur gegangen und habe die folgenden Personen an ihrem Platz gesehen“, und zählt anschließend elf Personen auf, deren Namen geschwärzt wurden. Der Haken an der Sache: Die E-Mail wurde nach Mitternacht verschickt.