Investmentbank: Bei den Rothschilds übernimmt die siebte Generation

Der Führungswechsel von der sechsten zur siebten Generation wird seit Jahren erwartet, der Sohn sorgfältig auf die Aufgabe vorbereitet. 2008 hatte er in dem Familienunternehmen angefangen, nachdem er zuvor bei der Konkurrenz in New York und London (Bear Stearns, Bank of America) das Geschäft gelernt hatte. Seit 2012 ist er Mitglied des Boards und Stellvertreter seines Vaters.