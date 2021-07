Investmentbank: Credit Suisse baut Risikokontrolle aus

Die vom Kollaps des Hedgefonds Archegos Capital schwer getroffene Credit Suisse verstärkt ihre Risikokontrolle in der Investmentbank. Amelie Perrier übernehme die neu geschaffene Aufgabe als Head of Counterparty Market Risk, hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden internen Mitteilung der Schweizer Großbank.