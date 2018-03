Investmentbank: JP Morgan könnte firmeneigene Blockchain ausgliedern

New YorkJamie Dimon ist für seine harsche Kritik am Bitcoin bekannt. Doch das Potenzial der Blockchain-Technologie, die dem Bitcoin und anderen Kryptowährung zugrunde liegt, hat der Chef der US-Bank JP Morgan früh erkannt. Amerikas größte Bank ist eine anerkannte Größe, wenn es um die Entwicklung der Technologie für die Finanzbranche geht. Quorum heißt die hauseigene Blockchain von JP Morgan, die in den vergangenen zwei Jahren entwickelt wurde, um unter anderem den internationalen Zahlungsverkehr sowie das Settlement und Clearing von Derivaten schneller und günstiger zu machen.