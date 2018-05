Investmentbank: UBS strebt Wachstum in Fusions- und IPO-Beratung an

Quer durch die Investmentbank könnten die Erträge in den nächsten drei bis vier Jahren um mehrere hundert Millionen Schweizer Franken pro Jahr steigen, während die Kosten in Schach gehalten werden, sagte eine der informierten Personen, die um Anonymität baten, da die Diskussionen vertraulich seien. Die Wertpapiersparte kam im vergangenen Jahr auf Gesamterträge von 7,7 Milliarden Franken, was dem Niveau von 2016 entsprach, aber unter den 8,8 Milliarden Franken lag, die 2015 erzielt wurden.