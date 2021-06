Investmentbanken: Frankfurter Citi-Tochter vervierfacht Vermögenswerte nach Brexit

Citi folgt damit anderen Wall-Street-Banken, die Portfolios mit Derivaten und Krediten, die mit Kunden in der EU in Zusammenhang stehen, in die Region verschieben. JPMorgan Chase & Co. war bislang federführend mit 180 Milliarden Euro im vergangenen Jahr und Plänen, dieses Jahr nochmals Assets in ähnlicher Größenordnung nachzuschieben.