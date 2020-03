Investmentbanken JPM und Citigroup sollen durch Virus-Panik ein halbe Milliarde Dollar mehr Erträge zufallen

Die historische Panik an den weltweiten Aktienmärkten hat einigen der größten Investmentbanken zusätzliche Erträge beschert. Bei JPMorgan Chase & Co. und Citigroup Inc. fallen unterrichteten Kreisen zufolge die Erträge aus dem Handel mit Aktienderivaten im bisherigen Jahresverlauf um etwa 500 Millionen Dollar höher aus als im Vorjahreszeitraum.