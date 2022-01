Investmentbanking: Deutsche Bank erwägt, Bonuspool um rund 15 Prozent zu vergößern

Sewing hat wiederholt erklärt, er wolle Spitzenkräfte „wettbewerbsfähig“ bezahlen, und das in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Talenten so groß ist wie nie zuvor, wie Fedorcik kürzlich in einem Bloomberg-Interview sagte. Dieser Wettbewerb hat die Wall-Street-Konkurrenten der Deutschen Bank, darunter Goldman Sachs und JPMorgan, dazu veranlasst, die Boni zu erhöhen, was die Kosten auf ein Allzeithoch getrieben hat.