Investmentbanking: Deutsche Bank schließt US-Energieteam

Am härtesten trifft es der E-Mail zufolge das Energie-Team, das der Öl- und Gas-Branche bislang Investmentbanking-Dienstleistungen wie Fusionsberatung, Börsengänge und Aktienplatzierungen angeboten hat. Dort will die Bank rationalisieren. „Das beinhaltet auch die Schließung unseres Büros in Houston“, so Fedorcik. Die Bank kehrt der Energiebranche aber nicht gänzlich den Rücken zu: „Wichtig ist, dass wir unsere Kunden aus dem Öl- und Gas-Bereich weiterhin mit Anleiheplatzierungen und Corporate-Banking-Produkten für die Treasury-Abteilungen versorgen werden“, so Fedorcik.