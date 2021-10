Investmentmarkt: Bundesbank ermuntert Firmen zu Kooperation mit privaten Investoren

Bislang verließen sich Unternehmen bei Investitionen oft auf klassische Bankkredite. In den USA und Asien würde viel mehr über die Kapitalmärkte finanziert als in Deutschland, sagte Mauderer. Die hiesigen Mittelständler dürften Risikokapitalgeber und andere Akteure an den Kapitalmärkten nicht unterschätzen.