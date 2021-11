Investor: Absturz chinesischer Techwerte sorgt für Milliarden-Verlust bei Softbank

Der Absturz chinesischer Technologiewerte hat den japanischen Investor Softbank tief in die roten Zahlen gedrückt. Ein Verlust in Höhe von umgerechnet fast neun Milliarden Euro beim das Geschäft dominierenden Vision Fund brockte Softbank im abgelaufenen Quartal einen Fehlbetrag von 397 Milliarden Yen (umgerechnet 3,03 Milliarden Euro) ein. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von etwa 4,8 Milliarden Euro in der Bilanz gestanden. „Wir sind nicht stolz“, sagte Softbank-Chef Masayoshi Son über die Vision-Fund-Bilanz am Montag. Man befinde sich mitten in einem Schneesturm, betonte er.